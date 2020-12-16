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В Физули и в Джабраиле продолжается поиск тел погибших военнослужащих

В Физули и в Джабраиле продолжается поиск тел погибших военнослужащих

В результате поисковых операций на участке Физули-Джебраил обнаружены тела 64 военнослужащих. Об этом Арменпресс сообщил начальник управления информации и общественных связей Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Арцаха Унан Тадевосян.

“Всего найдены останки 892 погибших военнослужащих. Сегодня поиски вновь продолжаются в направлении Физули-Джебраил. Также в силе остается решение о привлечении к поискам родственников погибших”, - сказал Тадевосян.

По состоянию на 11 декабря служба судебной медицины Министерства здравоохранения Армении провела экспертизу останков 2 996 военнослужащих, погибших в войне, развязанной Азербайджаном против Арцаха. 


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