Российские миротворцы доставили в Мартакерт гуманитарную помощь
13:00, 16 Декабрь, 2020
Военнослужащие контингента российской миротворческой миссии доставили в Мартакерт коробки с гуманитарной помощью, нагруженные продуктами питания и аптечками. Как передает Арменпресс, об этом сообщает официальный сайт Министерства обороны РФ.
Продовольствие и предметы первой необходимости были переданы арцахцам, вернувшимся в свои дома. Гуманитарную помощь получили более 100 семей.
Медицинские части Минобороны России продолжают оказывать помощь жителям Степанакерта и Мартакерта. Российские врачи приняли 529 человек, в том числе 63 ребенка.
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