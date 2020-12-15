Арарат Мирзоян и Левон Ширинян обсудили внутриполитические развития в Армении

Председатель Национального Собрания Армении Арарат Мирзоян встретился с председателем Христианско-демократической партии Армении Левоном Шириняном. Как сообщает Арменпресс, об этом сообщил председатель НС на своей странице в Facebook.

«Мы обменялись мнениями о шагах, которые необходимо предпринять для выхода из сложившейся ситуации. Было затронуто возвращение пленных, последние события в Арцахе и внутриполитические события в Армении.

Г-н Ширинян обратил внимание на существующие в судебной системе проблемы и необходимость реформ для их устранения. Консультации с представителями различных политических сил будут продолжены», - написал Мирзоян.