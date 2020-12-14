Самолет с более чем 40 армянскими пленными приземлится в Ереване через несколько минут

Самолет с более чем 40 пленными, возвращающимися на Родину, приземлится в Ереване через несколько минут. Как сообщает Арменпресс, президент Республики Арцах Араик Арутюнян написал об этом на своей странице в Facebook.

Он подчеркнул, что лично встретит их. Арутюнян также отметил, что выяснение судьбы других соотечественников, возвращение оставшихся в живых военнослужащих и граждан, поиск тел погибших остаются важнейшими задачами повестки властей Арцаха.