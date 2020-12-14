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Статус оказавшихся в блокаде в районе Хцаберд-Старый Тахер армянских солдат пока неизвестен

Статус оказавшихся в блокаде в районе Хцаберд-Старый Тахер армянских солдат пока неизвестен

Вследствие возобновления боевых действий в районе Хцаберд-Старый Тахер в блокаде оказались 9 резервистов Армии обороны, с которыми пока не удается установить никаких контактов. Об этом в беседе с Арменпресс сказал бывший депутат Национального Собрания Арцаха Айк Ханумян, добавив, что в ходе последнего контакта выяснилось, что один из них ранен.

«Сегодня командование российских миротворцев в Арцахе должно выяснить их статус: взяты они в плен или нет. Они начали работу в этом направлении. В случае каких-либо новостей мы предоставим дополнительную информацию», - сказал Айк Ханумян.


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