Статус оказавшихся в блокаде в районе Хцаберд-Старый Тахер армянских солдат пока неизвестен

Вследствие возобновления боевых действий в районе Хцаберд-Старый Тахер в блокаде оказались 9 резервистов Армии обороны, с которыми пока не удается установить никаких контактов. Об этом в беседе с Арменпресс сказал бывший депутат Национального Собрания Арцаха Айк Ханумян, добавив, что в ходе последнего контакта выяснилось, что один из них ранен.

«Сегодня командование российских миротворцев в Арцахе должно выяснить их статус: взяты они в плен или нет. Они начали работу в этом направлении. В случае каких-либо новостей мы предоставим дополнительную информацию», - сказал Айк Ханумян.