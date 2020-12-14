Сопредседатели МГ ОБСЕ и международное сообщество должны осудить провокации Баку: МИД Арцаха

Министерствo иностранных дел Республики Арцах выступило с заявлением в связи с провокациями Азербайджана. Как сообщает Арменпресс, в заявлении МИД Республики Арцах говорится:

“11 декабря 2020 года вооруженные силы Азербайджана предприняли в направлении сел Хин Тагер и Хцаберд Гадрутского района действия наступательного характера, в результате чего шесть военнослужащих Армии обороны получили огнестрельные ранения разной степени тяжести. Провокационные действия азербайджанской стороны продолжились и 13 декабря в направлении сел Мец Шен и Хин Шен Шушинского района.

Дислоцированные в Республике Арцах российские миротворческие силы были незамедлительно проинформированы о фактах нарушения азербайджанской стороной режима прекращения огня. В результате вмешательства российских миротворцев боевые действия были прекращены, установлены также дополнительные наблюдательные посты миротворческих сил для круглосуточного мониторинга обстановки и контроля за соблюдением режима прекращения огня.

Провокационные действия азербайджанской стороны 11-13 декабря являются грубым нарушением трехстороннего заявления о прекращении огня от 9 ноября 2020 года. Несоблюдение Азербайджаном своих международных обязательств, крайне пренебрежительное отношение к согласованному посредническому формату сопредседательства Минской группы ОБСЕ, искусственное затягивание со стороны Баку возобновления политического процесса по мирному урегулированию азербайджано-карабахского конфликта и ставка на военную силу продолжают оставаться основным источником угроз в регионе и препятствием для установления долгосрочного и прочного мира.

Данные действия Азербайджана, которые очевидным образом являются продолжением захватнической политики Баку и попыткой расширить зону оккупации в Арцахе, как и в целом захват значительной части Арцаха и этнические чистки должны удостоиться самого строгого осуждения со стороны сопредседателей Минской группы ОБСЕ и международного сообщества в целом.

Республика Арцах, со своей стороны, продолжит предпринимать последовательные усилия, направленные на международное признание Арцаха с целью достичь мирного урегулирования азербайджано-карабахского конфликта и добиться деоккупации территории республики и возвращения ее населения в места своего прежнего проживания”.