Принцип нерушимости границ Армении не может быть под сомнением: Никол Пашинян

На всех этапах реализации заявления, подписанного 9 ноября руководителями Армении, России и Азербайджана, международно признанные границы Армении остались и останутся неизменными. Как сообщает «Арменпресс», об этом 14 декабря в прямом эфире на своей странице в Facebook заявил премьер-министр Никол Пашинян. “Иными словами, принцип нерушимости границ Республики Армения ни в коем случае не может быть поставлен под сомнение. Но эти нерешенные вопросы нужно решать холодно, спокойно, работая”, - сказал премьер.

Премьер-министр подчеркнул, что уточнение границ между Арменией и Азербайджаном в Сюникской области требует безотлагательного решения. Он пояснил, что в заявлении от 9 ноября не упоминались районы Зангелан и Кубатлы, поскольку на момент подписания декларации 90% этих территорий находились под контролем Азербайджана, и в ходе переговоров было понимание того, что там должна произойти корректировка пограничных линий, что в течение ближайшей недели будет осуществлено.