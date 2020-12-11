Премьер-министр принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета

Премьер-министр Никол Пашинян принял участие в очередном заседании Высшего Евразийского экономического совета. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении.

В работе заседания принимали участие президент РФ Владимир Путин, почетный председатель Высшего Евразийского экономического совета, первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, президент Беларуси Александр Лукашенко, президент Казахстана Касим Жомарт Токаев, и. о. президента Киргизии Талант Мамитов, председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович.

Президент Молдовы Игорь Додон принял участие в заседании в качестве государства-наблюдателя в ЕАЭС. В заседании также приняли участие президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев и президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес.

Премьер-министр Пашинян выступил с речью, в которой, в частности, отметил:

“Уважаемый Председатель,

Уважаемые главы государств,

Уважаемые участники заседания,

Рад нашей очередной встрече, на которой хотел бы также тепло поприветствовать и Почетного председателя Высшего евразийского экономического совета Нурсултана Абишевича Назарбаева.

Это последнее заседание Высшего совета в текущем году, в связи с чем, я хотел бы начать свое выступление со слов благодарности в адрес белорусского председательства в ЕАЭС. В сложившихся форс-мажорных обстоятельствах председательство Минска, при поддержке государств-членов и плодотворной работе Комиссии, было продуктивным и полезным.

Пандемия и вызовы, с которыми мы столкнулись в этом году, создали значительные вопросы. Вместе с тем, это не привело к сужению охвата деятельности Союза. Наоборот, трудности сплотили нас. Более того, они подчеркнули необходимость активизации процессов по завершению строительства эффективно функционирующего интеграционного объединения, обеспечивающего свободу передвижения товаров, услуг, рабочей силы и капитала: Союза, нацеленного на создание условий по дальнейшему сближению наших экономик и повышению уровня их интеграции.

Такая точка зрения нашла подтверждение именно в условиях кризиса, в преодолении которого неоспоримо значение той поддержки, которую мы получили и продолжаем получать от наших партнеров. Мы благодарны за неоценимую помощь, оказанную Российской Федерацией в противодействии распространению пандемии и при парировании вызовам, с которыми мы столкнулись в этом году.

В контексте шагов по преодолению сегодняшних вызовов, невозможно обойти то обстоятельство, что географическая удаленность и отсутствие общей границы со странами Союза, создают для Армении определенные трудности и экономические издержки. Как следствие, беспрепятственная грузовая и пассажирская связь с остальным пространством Союза имеет для нас фундаментально важное значение. Ограничения в данной области являются особенно чувствительными, и поэтому, создание условий для отмены запретов на въезд граждан Армении в ряд стран ЕАЭС сегодня имеет актуальное значение.

В рамках обеспечения экономической стабильности в сложившихся условиях, хочу также выделить инициативу Армении по созданию «зеленых коридоров», направленную на упрощение таможенных процедур. В этом контексте неоспорима важность применения мер для поддержания внешнеэкономических связей наших стран как внутри самого Союза, так и с третьими странами и их объединениями.

Уважаемые коллеги,

Сегодняшняя встреча приобретает особую значимость, учитывая, что Республике Куба и Республике Узбекистан будет официально присвоен статус наблюдателя в Евразийском экономическом союзе. В связи с этим, хотел бы приветствовать Президента Республики Узбекистан Шавката Миромоновича Мирзиёева и Президента Кубы Мигеля Диас-Канеля Бермудеса. Мы подтверждаем нашу приверженность и готовность к сотрудничеству.

Рассчитываем, что вовлечение государств-наблюдателей в реализацию совместных программ в ближайшем будущем найдет своё отражение в росте взаимной торговли и экономического сотрудничества. Это будет также способствовать повышению инвестиционной привлекательности наших стран.

Полагаем, что взаимодействие ЕАЭС на внешнем контуре должно прирастать новыми взаимовыгодными проектами, расширяющими последующее сотрудничество с той или иной страной. В этом ключе рассматриваем и предложенное к принятию решение по продолжению работы в направлении подписанного в 2018 году временного соглашения с Ираном.

Армения настроена на последовательное продвижение экономических интересов Союза на мировом рынке и содействие позиционированию ЕАЭС как надежного, предсказуемого партнера на международной арене. Уверены, что принятые сегодня документы «Об основных направлениях международной деятельности ЕАЭС на 2021 год» и «О подходах к развитию торгово-экономического сотрудничества с основными партнерами Союза на среднесрочную перспективу» внесут важный вклад в реализацию этих целей.

Уважаемые коллеги,

Армения считает приоритетным доработку и окончательное согласование «Стратегических направлений развития евразийской интеграции до 2025 года». Мы должны найти компромиссные развязки, позволяющие завершить этот чрезвычайно важный для нашего интеграционного объединения процесс.

Мы придерживаемся принципиальной позиции о необходимости скоординированной энергетической политики. В частности, уверены, что формирование общего рынка газа Союза является неотъемлемой частью экономической интеграции в рамках Союза. Республика Армения выражает свое удовлетворение в связи с работой, проделанной Комиссией и уполномоченными органами государств-членов в прошедший период в рамках первого этапа формирования общего рынка газа ЕАЭС. Хотелось бы подчеркнуть важность второго этапа, основным результатом которого должно стать создание инфраструктурной, технологической и правовой основы формирования общего рынка газа Союза. В связи с этим, еще раз выражаем уверенность, что разработка и принятие международного договора об общем рынке газа ЕАЭС станет важной вехой в деятельности Союза и развития интеграционного пространства.

Уважаемые коллеги,

На заседании Межправительственного совета, состоявшегося неделю тому назад, был рассмотрен вопрос о предоставлении тарифных преференций в отношении товаров, происходящих и ввозимых на таможенную территорию Союза из развивающихся и наименее развитых стран. Полагаем, что реализации достигнутых в рамках Межправсоюза договоренностей о проработке вопроса, позволит подвести перечень стран-пользователей единой системы тарифных преференций ЕАЭС под критерии, принятые в рамках ЕАЭС. Это также исключит необходимость проработки вопроса на уровне Высшего Евразийского экономического совета и со стороны Суда ЕАЭС.

Уважаемые участники заседания,

Ввиду того, что в 2021 году председательство в органах ЕАЭС переходит к Республике Казахстан, в завершении своего выступления хотел бы пожелать успехов нашим казахстанским друзьям и подтвердить готовность Республики Армения к взаимодействию с председательствующей стороной и государствами-членами в интересах дальнейшего развития Союза.

Благодарю за внимание”.

В ходе заседания было обсуждено более двух десятков вопросов, связанных с углублением и развитием интеграции ЕАЭС. В их рамках принято решение предоставить Узбекистану и Кубе статус наблюдателя в ЕАЭС.

Обсуждался широкий круг вопросов, связанных с евразийской интеграцией, включая торговлю, деятельность на внутреннем рынке, конкуренцию, промышленность, техническое регулирование и другие области. В ходе расширенного заседания лидеры государств ЕАЭС также подписали протокол заседания и документы о принятых решениях.