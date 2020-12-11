В Ереване проходят акции с требованием отставки премьер-министра

В Ереване продолжаются акции гражданского неповиновения. Как сообщает «Арменпресс», митингующие требуют отставки Никола Пашиняна.

Группа граждан собралась на перекрестке Саят-Нова-Чаренц. Член Армянской революционной федерации Дашнакцутюн Гегам Манукян заявил журналистам, что единственным требованием является отставка Пашиняна.

Горожане начали шествие. Полиция призвала граждан перейти на тротуар. Задержан Гегам Манукян. Горожане продолжили марш по улице Саят-Новы.

Ранее группа граждан перекрыла перекресток улиц Молдовакан-Тотовенц. Акции неповиновения проходят и на других улицах Еревана.

“Движение за спасение Отечества” объявило, что в Ереване начато Шествие достоинства с требованием отставки Никола Пашиняна. Участники с разных частей Еревана шествием двинулись к площади Франции.