Оппозиция в Абхазии выступила против нового формата переговоров с Грузией

В Абхазии общественная организация "Аруаа" (Воины), состоящая из ветеранов грузино-абхазской войны, обратилась к руководству республики с требованием исключить из концепции внешней политики пункт о дополнительном формате переговоров с Грузией.

"Президентом страны 4 декабря была утверждена "Концепция внешней политики Абхазии", один пунктов которой допускает возможность создания условий для формирования дополнительного формата многоуровневых переговоров между Грузией и Абхазией, в рамках которого появится возможность обсуждать с грузинской стороной вопросы, представляющие взаимный интерес, решение которых в рамках Международных женевских дискуссий не представляется возможным", - говорится в документе,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

По мнению оппозиции, этот пункт, "в случае его реализации, отодвинет на второй план Женевские дискуссии, проходящие согласно договоренностям Медведева-Саркози".

В "Аруаа" считают, что "таким образом руководство Абхазии собственноручно понижает статус переговорного процесса, так как пока в Грузии действует закон "Об оккупированных территориях" с Абхазией напрямую и на равных никто говорить не будет".

Кроме того, как полагают в общественной организации, "Абхазия лишится международных посредников и высокого статуса переговорного процесса в Женеве".

Такой подход, считают в общественной организации, возвращает Сухум формально "к периоду до августа 2008 года, когда Абхазия не имела международного признания России и других стран".

Оппозиция считает необходимым исключить из концепции данный пункт.