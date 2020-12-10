Санду официально признали новым президентом Молдавии

Конституционный суд (КС) Молдавии утвердил итоги выборов президента республики, на которых победила Майя Санду. Об этом сообщила по итогам заседания в четверг председатель КС Домника Маноле,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Утверждаются результаты выборов президента Республики Молдова, которые прошли 15 ноября 2020 года. Утверждается избрание Майи Санду президентом Республики Молдова. Это решение является окончательным, не может быть обжаловано и вступает в силу с даты принятия", - объявила Маноле.