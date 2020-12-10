Взрыв космического корабля Илона Маска во время испытаний сняли на видео

Взрыв прототипа аппарата Starship компании SpaceX после испытательного полета в Техасе попал на видео.

На кадрах видно, как корабль поднимается, поворачивается в горизонтальное положение, но затем возвращается в исходную позицию и спускается на Землю. При касании с поверхностью посадочной площадки появляется пламя и раздается взрыв.

Глава SpaceX Илон Маск назвал успешными испытания прототипа, несмотря на инцидент при посадке.

Во время испытаний аппарат должен был подняться на высоту 15 километров. Испытания многократно откладывали.

Нынешний старт стал первой попыткой корабля подняться в воздух с полностью собранным корпусом: с носовым обтекателем и передними и задними стабилизаторами. Кроме того, это был первый полет с тремя двигателями Raptor. В конечной версии их должно стать шесть.