Оппозиционеры, требующие отставки Пашиняна, проводят акцию протеста перед зданием правительства

Оппозиционеры, требующие отставки премьер-министра Никола Пашиняна, проводят акцию протеста перед зданием правительства.

Полиция контролирует входы в здание правительства.

Ранее, 9 декабря, оппозиционеры, требующие отставки премьер-министра Никола Пашиняна, провели митинг у здания Национального собрания.

Оппозиционные парламентские и внепарламентские партии с 11 ноября проводят различные акции, требуя отставки премьер-министра - Никола Пашиняна. “Движение за спасение Отечества”, состоящее из более чем 16 парламентских и внепарламентских партий, единым кандидатом на пост премьер-министра выдвинуло бывшего премьер-министра Вазгена Манукяна. Вазген Манукян ранее занимал должности премьер-министра, министра обороны Республики Армения и председателя Общественного совета.