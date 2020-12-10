Араик Арутюнян направил послание по случаю Дня Конституции Арцаха

Президент Республики Арцах Араик Арутюнян направил послание по случаю Дня Конституции и проведения референдума о государственной независимости НКР.

«Арменпресс» представляет послание президента Арцаха.

“Сегодня конституционный День Конституции и проведения референдума о государственной независимости НКР. Референдумами 1991 и 2006 годов, наш народ еще раз подтвердил свою волю и решимость жить, созидать, развивать и укреплять свою Родину.

Сегодня наши цели и стремления те же, решения не изменилось.

Мы преодолели множество испытаний и невзгод на трудном и тернистом пути государственного строительства, мы понесли невосполнимые потери, но мы всегда оставались стойкими и непоколебимыми, сильными и решительными. Мы столкнулись с самыми сложными проблемами, особенно в последние месяцы. Столкнулись с необратимыми и болезненными потерями, но наш путь непоколебим, наша воля становится все сильнее и сильнее.

И сегодня, храня в своих сердцах невыразимую боль и печаль, день за днем залечивая кровоточащие раны, мы будем двигаться вперед, строить Родину своей мечты, формировать будущее наших поколений.

Силы, благословения и мира всем нашим семьям!”