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Опубликован список населенных пунктов Арцаха, перешедших под контроль Азербайджана

Опубликован список населенных пунктов Арцаха, перешедших под контроль Азербайджана

Министерство территориального управления и развития Арцаха составило список населенных пунктов и общин, перешедших под контроль Азербайджана. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Информационный штаб Арцаха на своей странице в Facebook.


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