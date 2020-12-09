Число инфицированных COVID-19 в мире превысило 68 млн

С начала пандемии коронавируса COVID-19 число инфицированных в мире достигло по состоянию на 4:30 среды по московскому времени 68 161 156, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

По его данным, всего от связанных с коронавирусом заболеваний в мире скончались 1 555 138 человек, излечились 43 889 842,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Лидером по количеству заболевших и умерших остаются Соединенные Штаты, где зарегистрировано 15 159 237 случаев заражения COVID-19 и 286 189 летальных исходов.