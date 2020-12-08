Организаторы рассказали, в каком формате пройдет инаугурация Байдена

Инаугурация Джозефа Байдена в качестве президента США пройдет по большей части в виртуальном формате в свете пандемии. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом заявил во вторник в интервью телеканалу CNN конгрессмен Джеймс Клайберн (демократ, от штата Южная Каролина).

Законодатель был назначен сопредседателем комитета, который будет организовывать церемонию 20 января 2021 года. По его словам, инаугурация пройдет примерно также, как предвыборный съезд Демократической партии в Милуоки (штат Висконсин) в августе. Его провели по большей части в виртуальном формате.

"Я думаю, президент принесет присягу традиционным образом, но на этот раз инаугурация на 75-80%, вероятно, будет виртуальной. На меня произвела впечатление организация нашего национального съезда", - отметил Клайберн.

Байден на прошлой неделе заявил, что при проведении церемонии особое внимание следует уделить мерам по предотвращению распространения коронавируса.

По словам источников CNN, рассматривается возможность того, что Байден прибудет в Вашингтон из Уилмингтона (штат Делавэр) на поезде. Это должно напомнить о том, что Байден, будучи сенатором от Делавэра, обычно добирался до работы именно таким образом.