Путин и Меркель подробно обсудили ситуацию вокруг Нагорного Карабаха

Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с федеральным канцлером Федеративной Республики Германия Ангелой Меркель.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на официальный сайт Кремля, подробно обсуждена ситуация вокруг Нагорного Карабаха. Владимир Путин информировал о предпринятых посреднических усилиях с целью прекращения военных действий, а также о деятельности российских миротворцев, развёрнутых по просьбе Баку и Еревана вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора.

Подчёркнуто, что последовательная реализация договорённостей, зафиксированных в Заявлении премьер-министра Армении и президентов Азербайджана и России от 9 ноября, способствует общей стабилизации обстановки в регионе.

Акцентирована важность решения насущных проблем населения, пострадавшего от боестолкновений. В этой связи отмечена необходимость подключения специализированных международных структур к работе, которой занимается созданный Россией Центр гуманитарного реагирования.

Выражена обоюдная готовность к дальнейшему сотрудничеству в рамках Минской группы ОБСЕ.

Были обсуждены и другие вопросы.