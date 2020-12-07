Около 72% россиян интересуются нагорно-карабахским конфликтом. «Арменпресс» передает сообщение ТАСС, согласно которому об этом свидетельствуют данные Всероссийского центра изучения общественного мнения.

Согласно опросу, 72% россиян интересуются ситуацией в Нагорном Карабахе, а 26% респондентов вообще не следят за внерегиональными событиями. На вопрос, какая сторона развязала эскалацию конфликта, 5% ответили, что Армения, 12% ответили, что развязал Азербайджан, а 5% сказали, что Турция.

В рамках реализации трехстороннего заявления, подписанного 9 ноября между премьер-министром Армении, президентами России и Азербайджана, между Арменией и Азербайджаном формируются новые границы.