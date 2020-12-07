Турция полностью расплатилась с РФ за поставки С-400

Турция выплатила РФ все средства за поставку систем противовоздушной обороны С-400, контракт закрыт, сообщил глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов.

"Мы выполнили контракт полностью, он закрыт, а это значит, что мы отгрузили и получили все средства",- заявил Чемезов журналистам, отвечая на вопрос "Интерфакса".

Он заявил, что перспективы развития военно-технического сотрудничества с Анкарой есть. "Этот контракт был уникальный, потому что он был реализован в страну НАТО. Ведем переговоры с турецкими партнерами и по другой технике, перспективы есть", - сказал Чемезов,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Глава Ростеха также заявил, что РФ по-прежнему ждет от Анкары решений по покупке второй партии С-400. "Сейчас мяч на стороне Турции - ждем решений наших партнеров. "Рособоронэкспорт" находится в постоянном контакте с турецкой стороной и обсуждает дальнейшее сотрудничество", - сказал Чемезов.

"Мы обсуждаем и возможность производства элементов, то, что можно произвести у них. Ведь С-400 "Триумф" - сложная техника. С ноля начать ее производить нереально", - добавил он.