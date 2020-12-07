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Уровень воды озера Севан по сравнению с декабрем прошлого года выше на 7 см

Уровень воды озера Севан по сравнению с декабрем прошлого года выше на 7 см

По состоянию на 7 декабря 2020 года уровень воды в озере Севан находится на отметке 1 900 м 53 см над уровнем моря.

Как сообщили «Арменпресс» в службе “Армгидромет” МЧС Республики Армения, уровень воды в озере на 7 сантиметров выше, чем за тот же день прошлого года.

По данным того же источника, в течение этого года по туннельному каналу Арпа-Севан в озеро Севан было доставлено 195 млн 701 000 кубометров воды, а объем водозабора из озера в оросительных целях составил 162 млн 388 000 кубометров.

Хосров Хлгатян


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