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Вопрос аварийных жилых домов в Гюмри будет обсуждаться в следующем году

Вопрос аварийных жилых домов в Гюмри будет обсуждаться в следующем году

Решение проблемы аварийного жилья в Гюмри затягивается. Правительство Армении рассмотрит этот вопрос в следующем году.

Об этом в беседе с  Арменпресс заявил начальник управления градостроительства Ширакской областной администрации Альберт Маркарян, сообщив, что в начале года Министерство территориального управления и инфраструктур  Армении положительно отреагировало на «Предложение о решении квартирного вопроса жильцов 4-х крайне  аварийных зданий»  Ширакской областной администрации. Согласно документу, жителям 3 из 4 сильно поврежденных домов - 3-й квартал Антаравана 26, улица Исаакяна 9  и улица Гукасяна 29, должны были быть выданы свидетельства о купле  квартир, а в доме 5 на улице Тиграна Меца, один подъезд  которого укреплен, а 3 - аварийные, планировалось провести восстановление.

По словам Альберта Маргаряна, за исключением дома Тиграна Меца 5, остальные три жилых дома в будущем должны были быть демонтированы. «На мой взгляд, это очень хороший вариант, тем более, что с 2003 года в Гюмри не проводился ремонт и восстановление аварийных построек, и с помощью этой программы у нас будет решена проблема 4 зданий.  Это уникальный случай за последние 15 лет, большой шаг в восстановлении Гюмри», - добавил чиновник.

По мнению жителей, вопрос о домах по улице Исаакяна, 9 и улице Гукасяна, 29, временно отложен. Вопрос об этих зданиях пришлось снова передать на обсуждение правительства. «К сожалению, с одной стороны, эпидемия, с другой – война, и снова затянулось  решение вопроса о чрезвычайных ситуациях. Мы ожидаем, что этот вопрос будет вновь обсужден в начале следующего года», - отметил Альберт Маргарян.

В настоящее время в Ширакской области 114 аварийных построек, 92 из которых находятся в Гюмри. В одном только Гюмри в аварийных домах проживает 2426 семей.

 

Арменуи Мхоян

 

 

 


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