Конгресс США блокирует продажу американских вооружений и военной техники Турции
16:37, 5 Декабрь, 2020
Конгресс США заблокировал поставки американского оружия и военной техники в Турцию.
Как передает Арменпресс, ТАСС сообщает, что об этом в беседе с журналистами заявил помощник госсекретаря США по военным и политическим вопросам Кларк Купер.
"Есть удержание продаж [оружия] Турции со стороны Конгресса, да", - лаконично сказал этот сотрудник американского внешнеполитического ведомства.
Дальнейших комментариев на эту тему от него не последовало.
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