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Конгресс США блокирует продажу американских вооружений и военной техники Турции

Конгресс США блокирует продажу американских вооружений и военной техники Турции

Конгресс США заблокировал поставки американского оружия и военной техники в Турцию.

Как передает  Арменпресс, ТАСС сообщает, что об этом в беседе с журналистами заявил помощник госсекретаря США по военным и политическим вопросам Кларк Купер.

"Есть удержание продаж [оружия] Турции со стороны Конгресса, да", - лаконично сказал этот сотрудник американского внешнеполитического ведомства. 

Дальнейших комментариев на эту тему от него не последовало.


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