Мы должны восстановить атмосферу терпимости и взаимного уважения. Обращение президента Армении

Президент Республики Армения Армен Саркисян выступил с обращением к армянскому народу, в котором отметил, что государство и общество в настоящее время находятся в глубоком послевоенном кризисе, и необходимо сделать все, чтобы его преодолеть.

Арменпресс представляет обращение президента РА.

«Дорогие соотечественники!

Сегодня наша страна — как государство, наше общество — все мы, переживаем глубокий послевоенный кризис. Это нужно зафиксировать без формальностей, без всякого самообмана и вместе с тем — без отчаяния. Мы должны полностью осознать и признать существование этого кризиса и делать все возможное, чтобы его преодолеть. Вместе, рука об руку.

Независимо от занимаемой должности, от наших политических убеждений и взглядов, от наших личных симпатий и антипатий, мы должны думать о будущем нашего государства, нашей страны, нашего народа.

Каждый из нас имеет право высказать свое мнение, выразить недовольство и потребовать от властей объяснения по поводу огромных человеческих и территориальных потерь, понесенных нами в результате войны.

Правительство не может действовать в духе общественного настроения, как 2018 году. Сегодняшняя реальность совершенно иная.

В эти напряженные и трудные дни я обращаюсь ко всем вам: каждое ваше действие должно соответствовать закону, оно должно быть правомерным.

Также обращаюсь к представителям правоохранительных органов: поддержание закона и порядка чрезвычайно важно. В то же время помните, что на улицах Еревана перед вами стоит наш соотечественник, один из нас — женщина ли, мужчина, молодой или старый. Среди них есть люди, которые всего несколько дней назад защищали нашу Родину, каждого из нас, вас.

Недопустимо и неприемлемо любое насилие, несоразмерное применение силы и средств. В своих действиях вы должны проявлять ответственность, высокие человеческие и профессиональные качества.

Сегодня мы нуждаемся в поворотных решениях. Эти решения должны быть в рамках национального согласия. Мы должны суметь восстановить атмосферу толерантности, взаимного уважения, объединить все положительные и жизненно важные качества нашего народа, превратить их в собирательную силу, которая и станет залогом нашего дальнейшего успеха. Именно на это и направлена деятельность президентского института, Президента Республики.

И да хранит нас Бог».