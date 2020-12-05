Пашинян видит определенные подвижки в вопросе возвращения пленных

Премьер-министр РА Никол Пашинян видит определенный прогресс в организации возвращения военнопленных, захваченных Азербайджаном во время развязанной им войны против Арцаха.

Как передает Арменпресс, об этом Пашинян сказал в прямом эфире на своей странице в Facebook 5 декабря.

«Важнейший вопрос - это возвращение наших соотечественников из плена. Здесь мы добились определенного прогресса и, по сути, уже согласован принцип «обмен всех на всех» — причем должны быть возвращены не только лица, захваченные во время войны, но и те, кто оказался на армянской и азербайджанской сторонах еще до войны. Сейчас наша задача – действовать таким образом, чтобы вернуть не только тех, чье пленение на данный момент официально подтверждено, но и создать механизмы, чтобы в случае, если в дальнейшем будут выяснены имена и других лиц, с их возвращением также не было проблем», - сказал Пашинян.

Никол Пашинян отметил, что в этом вопросе необходимо проявить терпение.

В результате переговоров, проведенных 4 декабря Рустамом Мурадовым — командующим российскими миротворческими силами, дислоцированными в Нагорном Карабахе, из Азербайджана удалось вернуть двоих пленных гражданских лиц.