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Пашинян видит определенные подвижки в вопросе возвращения пленных

Пашинян видит определенные подвижки в вопросе возвращения пленных

Премьер-министр РА Никол Пашинян видит определенный прогресс в организации возвращения   военнопленных, захваченных  Азербайджаном во время развязанной им войны против  Арцаха. 

Как  передает Арменпресс,  об этом  Пашинян сказал   в прямом эфире на своей странице в Facebook 5 декабря.  

«Важнейший вопрос - это возвращение наших соотечественников из плена. Здесь мы добились определенного прогресса и, по сути, уже согласован принцип  «обмен всех  на всех» —  причем должны быть возвращены не только лица, захваченные во время войны, но и те, кто оказался  на армянской и азербайджанской сторонах еще до войны. Сейчас наша задача – действовать таким образом, чтобы вернуть не только тех, чье пленение на данный момент официально подтверждено, но и создать механизмы, чтобы в случае, если в  дальнейшем будут выяснены имена и других лиц, с их возвращением также не было проблем», - сказал Пашинян.

Никол Пашинян отметил, что в этом вопросе необходимо проявить терпение. 

В результате переговоров, проведенных 4 декабря Рустамом Мурадовым командующим российскими миротворческими силами, дислоцированными в Нагорном Карабахе,  из Азербайджана удалось вернуть двоих пленных гражданских лиц.


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