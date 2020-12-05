COVID-19: в Армении подтверждено 1267 новых случаев. 1076 граждан выздоровели

По состоянию на 5 декабря, в Армении подтверждено 140.959 случаев заболевания коронавирусом: 116066 пациентов вылечились, а 2309 случаев закончились смертельным исходом.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает сайт Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Министерства здравоохранения РА.

В настоящее время 21998 пациентов проходят лечение от коронавируса. Всего было проведено 526 148 тестов.

«Таким образом, 4 декабря было проведено 3305 тестов: подтверждено 1267 новых случаев заболевания коронавирусом. 1076 человек вылечились, отмечено 32 случая смерти.

Накануне было зарегистрировано 3 случая смерти от коронавирусной инфекции, но смерть наступила от другого заболевания. Всего таких случаев - 586», - говорится в сообщении.

11 сентября правительство приняло решение заменить введенное в Республике Армения чрезвычайное положение, объявленное 16 марта 2020 года и продленное до 11 сентября, на карантин — с 17:00 11 сентября по 11 января 2021г. включительно.