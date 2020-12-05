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COVID-19: в Армении подтверждено 1267 новых случаев. 1076 граждан выздоровели

COVID-19: в Армении подтверждено 1267 новых случаев. 1076 граждан выздоровели

По состоянию на 5 декабря, в Армении подтверждено 140.959 случаев заболевания коронавирусом:   116066 пациентов вылечились, а 2309 случаев закончились смертельным исходом.

Как  передает Арменпресс,  об этом сообщает сайт  Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Министерства здравоохранения РА.

В настоящее время 21998 пациентов проходят лечение от коронавируса. Всего было проведено 526 148 тестов. 

«Таким образом, 4 декабря было проведено 3305 тестов:  подтверждено 1267 новых случаев заболевания коронавирусом.  1076 человек вылечились, отмечено 32 случая смерти.

Накануне было зарегистрировано 3 случая смерти от коронавирусной инфекции, но смерть наступила от другого заболевания. Всего таких случаев - 586», - говорится  в сообщении.

11 сентября правительство приняло решение заменить введенное в Республике Армения чрезвычайное положение, объявленное 16 марта 2020 года и продленное до 11 сентября, на карантин — с 17:00  11 сентября по 11 января 2021г. включительно.


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