Председатель НС Армении встретился с представителями академических кругов

Председатель Национального Собрания Армении Арарат Мирзоян встретился с представителями академических кругов.

Как сообщили

Арменпресс

в Управлении по связям с общественностью и коммуникации аппарата НС Армении, в ходе встречи был обсужден ряд вопросов, связанных с Арцахской войной и переговорным процессом, а также вопросы, связанные с политикой в области науки и образования.