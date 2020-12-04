Председатель НС Армении встретился с представителями академических кругов
19:48, 4 Декабрь, 2020
Председатель Национального Собрания Армении Арарат Мирзоян встретился с представителями академических кругов.Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и коммуникации аппарата НС Армении, в ходе встречи был обсужден ряд вопросов, связанных с Арцахской войной и переговорным процессом, а также вопросы, связанные с политикой в области науки и образования.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен