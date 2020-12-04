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Председатель НС Армении встретился с представителями академических кругов

Председатель НС Армении встретился с представителями академических кругов

Председатель Национального Собрания Армении Арарат Мирзоян встретился с представителями академических кругов.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и коммуникации аппарата НС Армении, в ходе встречи был обсужден ряд вопросов, связанных с Арцахской войной и переговорным процессом, а также вопросы, связанные с политикой в области науки и образования.
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