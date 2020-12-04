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Азиатские индексы - 04-12-20

Азиатские индексы - 04-12-20

ТОКИО, 4 ДЕКАБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 4 декабря на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.22% и составил 26751.24 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.04% и составил 1775.94 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.07% и составил 3444.58 пункта, а HANG SENG вырос на 0.40% и составил 26835.92 пункта.


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