В истории есть примеры, когда дипломатия выводила страну из самых сложных ситуаций: глава МИД

Министр иностранных дел Армении Ара Айвазян просит верить и доверять армянской дипломатии, отмечая, что в истории есть примеры, когда дипломатия выводила страну из самых сложных ситуаций. Как сообщает Арменпресс, Айвазян сказал об этом на брифинге с журналистами в парламенте.

«Армянская дипломатия была и остается на авангарде защиты Родины. Особенно сегодня мы считаем своим долгом делать все возможное и невозможное, чтобы придать смысл жертве благородных сынов нашего народа, чтобы таким образом сохранить их память. Дипломатия любит тишину, поэтому она будет молча выполнять свою работу, и ее результаты будут более красноречивыми, чем комментарии. В истории есть примеры, когда дипломатия выводила страну из самых сложных ситуаций. Прошу верить и доверять армянской дипломатии», - сказал Айвазян.

Министр отметил, что МИД Армении является одним из столпов нашего суверенитета и государственности, будучи аполитичной структурой, преследует одну вечную цель - ежедневной работой защищать интересы Республики Армения и армянского народа.

«Любая попытка дискредитировать эту структуру, вовлечь ее во внутриполитические манипуляции - это удар по государственности Армении. Особенно в эти дни, когда после окончания боевых действий вся тяжесть и ответственность постепенно перекладывается на дипломатию», - сказал Ара Айвазян.