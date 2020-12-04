В послевоенный период наблюдается положительный сдвиг документирования товаров и услуг: КГД

Несмотря на не ординарную ситуацию, создавшуюся вследствие войны и пандемии COVID-19, сфера бизнеса Армении, сознавая важность экономической стабильности, продолжает нормально функционировать. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Комитет государственных доходов Армении, предоставляя информацию о документации сделок, совершаемых хозяйствующими субъектами.

В послевоенный период в общей документации товаров и услуг произошел положительный сдвиг, о чем свидетельствует тот факт, что объем сделок в ноябре 2020 года в Республике Армения увеличился примерно на 16,7 млрд драмов или 3,2% по сравнению с предыдущим месяцем. “Статистика показывает, что в условиях социальной стабильности процессы хозяйственной деятельности стремительно перестраиваются”, - сказали в КГД.

В целом показатели документации за ноябрь 2020 года ниже, чем за сентябрь, но превышают показатели всех остальных месяцев.