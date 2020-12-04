В Армении подтверждено 1 184 новых случаев COVID-19: вылечились 1 762 заболевших

По состоянию на 4 декабря в Армении всего подтверждено 139 692 случаев COVID-19, 114 990 заболевших вылечились.

Как передает Арменпресс, об этом сообщается на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний МЗ Армении.

На данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 21 842 пациентов. За последние сутки проведено 3 398 тестов. Всего проведено 522 843 тестов.

Таким образом, на сегодняшний день подтверждено 1 184 новых случаев COVID-19, вылечились 1 762 заболевших.

В общей сложности, от COVID-19 зафиксировано 2 277 летальных исходов (увеличилось еще на 23). Зафиксировано 5 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в которых смерть наступила не по причине подтвержденной коронавирусной инфекции, а вследствие другой болезни. Таких случаев - 583.

Правительство Армении 11 сентября приняло решение о замене чрезвычайного положения, объявленного в Армении 16 марта 2020 года и продленного до 11 сентября. С 17:00 часов 11 сентября чрезвычайное положение заменяется карантином на четыре месяца - до 11 января 2021 года включительно.

Лилит Демурян