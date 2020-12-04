Лавров и Гутерреш обсудили вопросы решения гуманитарных проблем в НКР

3 декабря Министр иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавров провел телефонный разговор с Генеральным секретарем ООН А.Гутеррешем. Как передает «Арменпресс», МИД РФ сообщает, что состоялся обстоятельный разговор по широкому кругу актуальных международных вопросов. Обсуждались задачи реагирования системы ООН на пандемию COVID-19. А.Гутерреш приветствовал роль России в достижении договоренностей о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Собеседники рассмотрели возможности организаций системы ООН по оказанию содействия решению гуманитарных проблем в регионе во взаимодействии с Азербайджаном, Арменией и российскими миротворцами. Министр и Генсекретарь также обменялись мнениями о положении дел в Йемене и Ливии, ситуации в ближневосточном урегулировании, а также по вопросам назначения на руководящие посты в секретариатах системы ООН. С обеих сторон подтверждена важность дальнейшего укрепления роли и повышения авторитета ООН на мировой арене, в том числе в контексте отмечаемого в этом году 75-летия создания всемирной Организации.