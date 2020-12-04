Российские военные врачи оказывают помощь населению Степанакерта

Медицинское подразделение специального назначения Восточного военного округа оказывает медицинскую помощь населению столицы Нагорного Карабаха - Степанакерта. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Минобороны России.

Отмечается, что за один день российские военные медики приняли около 40 жителей. Медицинскую консультацию, обследование и квалифицированную медицинскую помощь оказали терапевты, хирурги и другие профильные специалисты.

Российские анестезиологи-реаниматологи помогали своим коллегам работать с тяжелобольными в реанимационном отделении Степанакертской городской больницы.

В составе первой медицинской части специального назначения в Степанакерт прибыло более 60 врачей, в том числе и военные хирурги, анестезиологи-реаниматологи, терапевты и эпидемиологи.

Вчера в Мартакерте началось размещение и второго военного госпиталя. Ранее военный госпиталь был размещен в Степанакерте.