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Российские миротворцы проводят разминирование окраин Степанакерта

Российские миротворцы проводят разминирование окраин Степанакерта

Военнослужащие Международного противоминного центра Минобороны РФ продолжают инженерно-разведывательные работы и разминирование объектов, находящихся в зоне ответственности российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Минобороны РФ, российские миротворцы от взрывоопасных предметов очистили южную окраину Степанакерта. В ходе инженерных и саперных работ здесь было обнаружено 10 кассетных боеприпасов.

Обнаруженные взрывчатые вещества, оставленные, или неразорвавшиеся боеприпасы доставляются на полигон, оснащенный специальным оборудованием, и уничтожаются. Боеприпасы, которые невозможно безопасно транспортировать, уничтожаются на месте с соблюдением всех необходимых мер безопасности.

Инженерные подразделения в общей сложности в Нагорном Карабахе разминировали более 45 гектаров территорий, 14 км дорог, обнаружили и обезвредили более 1 120 взрывоопасных предметов.


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