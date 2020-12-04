Первый деструктивный жест Баку накануне переговоров

“Айастани Анрапетутюн”/Арменпресс

Начинается новый этап дипломатических процессов по урегулированию арцахской проблемы. В частности, это уже обсуждалось в ходе вчерашней встречи высокопоставленных членов Совета министров ОБСЕ. В ходе пленарных заседаний, проведенных в онлайн-формате, был обсужден целый ряд вопросов безопасности и кризисов 2020 года на территории стран-участниц этой европейской структуры: арцахская война, проблема востока Украины, приднестровское урегулирование и поствыборные события в Беларуси.

Ключевым стало выступление министра иностранных дел Российской Федерации, главного инициатора и гаранта установления режима прекращения огня в Арцахе. Лавров заявил, что Москва ожидает большей поддержки со стороны стран-участниц ОБСЕ в урегулировании нагорно-карабахского конфликта. Отметив, что потенциал организации в урегулировании конфликтов остается востребованным, он подчеркнул. “Достигнутые договоренности по урегулированию кризиса в регионе ОБСЕ должны получать большую поддержку со стороны государств-членов, что будет способствовать их реализации. Мы ожидаем этого и в урегулировании нагорно-карабахского конфликта, которому мы и дальше будем всячески способствовать. Мы ценим сотрудничество между тремя сопредседателями Минской группы ОБСЕ”.

Лавров подтвердил приоритет Минской группы ОБСЕ, которая утверждает свою готовность продолжить переговоры по трем принципам урегулирования нагорно-карабахского конфликта: принципу неприменения силы, территориальной целостности и права народов на самоопределение.

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхан Байрамов подошел к этому с диаметрально противоположной точки. Он повторил сделанное до этого заявление своего руководителя, согласно которому Азербайджан настроен на реинтеграцию Нагорного Карабаха в политическую и социально-экономическую сферы своего государства, гарантируя все права народа.

Степень абсурдности заявления главы МИД Азербайджана очевидна любому, кто знаком с сутью вопроса. Только те, кто имеет проблемы с вменяемостью после такой ужасной войны, могут поверить в тезис о мирном сосуществовании этнических армян в Азербайджане. Но такие заявления не только вводят в заблуждение международное сообщество, но и посылают мощный сигнал ОБСЕ под эгидой Минской группы, единственному международно признанному формату переговоров.

Позицию Армении четко изложил министр иностранных дел Армении Ара Айвазян в интервью, данном “Арменпресс”.

Нагорно-карабахский конфликт может считаться разрешенным лишь в том случае, если право на самоопределение, осуществляемое народом Арцаха, будет признано международным сообществом. Во время войны представление, на котором мы настаивали на протяжении 26 лет, в международном сообществе стало еще сильнее и глубже. Арцахский вопрос - это вопрос того, чтобы коренной народ, армяне Арцаха жили свободно и достойно на своей исторической родине. “Наши контакты на всех уровнях в разных странах мира показывают, что международное сообщество считает, что Арцах не может находиться под юрисдикцией Азербайджана ни при каких обстоятельствах, и что армяне Арцаха обладают всеми правами, которыми обладают все народы мира”, - сказал Ара Айвазян.

Эта экстремистская позиция Азербайджана перед переговорами доказывает, что необходимо проделать большую дипломатическую работу, чтобы вывести его на конструктивное поле. Это ресурсоемкий процесс - проблема, которую предстоит решать не только Армении, странам Минской группы ОБСЕ, но и другим международным дипломатическим структурам.

Армен ВАРДАНЯН