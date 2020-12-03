Армяне Арцаха не могут находиться под юрисдикцией Азербайджана: речь главы МИД на саммите ОБСЕ 

Азербайджан и Турция теперь настаивают на том, что ситуацию, возникшую в результате применения силы, агрессии и войны, крупномасштабных нарушений международного права, военных преступлений и этнических чисток, следует рассматривать как решение нагорно-карабахского конфликта. Армения решительно осуждает применение силы против права народа Нагорного Карабаха на самоопределение и не приемлет какие-либо попытки лишить народ Нагорного Карабаха его прав. Об этом заявил министр иностранных дел Армении Ара Айвазян, выступая на 27-м заседании Совета министров ОБСЕ.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, Ара Айвазян в своей речи, в частности, отметил:

«2020 год был отмечен беспрецедентными проблемами, вызванными пандемией COVID-19, которые имели тяжелые последствия. Тем не менее, для жителей Арцаха и Армении широкомасштабная война, развязанная Азербайджаном при непосредственном участии его союзников - Турции и иностранных боевиков-террористов и джихадистов, - добавила еще одно измерение к и без того тяжелой ситуации.

В течение 44 дней войны Азербайджан и Турция явным образом пренебрегали своими международными обязательствами и нарушали свои обязательства перед ОБСЕ, несмотря на многочисленные призывы стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ, несмотря на три договоренности о прекращении боевых действий, несмотря на постоянные призывы международного сообщества продолжили наступление. Агрессия сопровождалась многочисленными грубыми нарушениями законов и обычаев, применимых в вооруженных конфликтах, военными преступлениями, включая умышленные нападения на гражданское население и важнейшие объекты инфраструктуры, казни, бесчеловечное или унижающее достоинство обращение с военнопленными и гражданскими пленными, обезглавливание, нанесение увечий телам мертвых и другие хорошо задокументированные преступления с конечной целью этнической чистки армянского населения с земель их предков.

В этом контексте мы приветствуем консенсус, достигнутый по проекту Решения Совета министров о предотвращении и искоренении пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания, и мы считаем это решение важным результатом данной встречи на уровне министров.

Хочу отметить усилия Российской Федерации и личное участие президента Владимира Путина в установлении режима прекращения огня и прекращении войны, в том числе путем предоставления сил по поддержанию мира на местах. Мы также благодарны Франции и США за их усилия и участие в достижении прекращения огня.

Действия Азербайджана и его союзников создали новый опасный прецедент для урегулирования конфликтных ситуаций в зоне ответственности ОБСЕ.

Во-первых, это вербовка, перемещение и размещение Турцией иностранных боевиков-террористов и джихадистов из Сирии и Ливии в зоне нагорно-карабахского конфликта, что является грубым нарушением международным обязательств ОБСЕ по борьбе с иностранными боевиками-террористами. Это первый случай, когда два государства-участника ОБСЕ направили боевиков-террористов и джихадистов для поддержки своих вооруженных сил в контексте конфликта в зоне ответственности ОБСЕ, и этот факт был признан не только рядом государств-участников ОБСЕ, но соответствующей структурой ООН.

Во-вторых, агрессия Азербайджана против Арцаха была во многом спровоцирована и поддержана в политическом и военном отношении руководством Турции в его стремлении к экспансионистской проекции власти на Южный Кавказ и за его пределы.

В-третьих, Азербайджан и его союзники развязали войну против Арцаха, ложно заявляя о законном праве на применение силы, что является явным нарушением международного права. Более того, Азербайджан и Турция теперь настаивают на том, что ситуацию, возникшую в результате применения силы, агрессии и войны, крупномасштабных нарушений международного права, военных преступлений и этнических чисток, следует рассматривать как решение нагорно-карабахского конфликта. Мы решительно осуждаем применение силы против права народа Нагорного Карабаха на самоопределение, и мы не приемлем какие-либо попытки лишить народ Нагорного Карабаха его прав.

Несмотря на заверения, которые были озвучены и сегодня, армяне подверглись этнической чистке с территорий Нагорного Карабаха, оккупированных Азербайджаном, те немногие, кто остался жив в результате военных действий, были убиты или подвергнуты пыткам и изгнаны азербайджанскими вооруженными силами с их исконной родины. Эти реалии ясно свидетельствует о том, что армяне Нагорного Карабаха не могут находиться под юрисдикцией Азербайджана.

Комплексное разрешение конфликта, направленное на достижение прочного и устойчивого мира в регионе, включает:

Статус Арцаха, основанный на реализации права на самоопределение, безопасность его народа;

Деоккупация Азербайджаном территорий Нагорного Карабаха;

Безопасное и достойное возвращение в свои дома перемещенного населения Арцаха;

Сохранение армянского культурного и религиозного наследия на территориях, подпадающих под контроль Азербайджана.

Немедленный и безоговорочный обмен военнопленными и заложниками на основе принципа «всех на всех», возвращение тел погибших должно быть осуществлено без каких-либо дальнейших задержек.

Трехстороннее заявление от 9 ноября не приводит к окончательному политическому и прочному урегулированию нагорно-карабахского конфликта. Только политическое урегулирование путем переговоров, которое уважает права всех, может принести мир и примирение в регион Южного Кавказа.

В то же время, для достижения этой цели Турция, чья история геноцида против армян хорошо известна, должна отказаться от своей дестабилизирующей политики и воздерживаться от любых действий, которые могут усилить напряженность. В этом контексте мы призываем все государства-участники ОБСЕ продолжать оказывать давление на Турцию с целью вывода своих военнослужащих из зоны нагорно-карабахского конфликта, с Южного Кавказа, вместе с аффилированными с ней боевиками-террористами. Пока нет никаких признаков вывода иностранных боевиков-террористов из зоны конфликта. Напротив, постоянно поступают сообщения о дальнейшем распространении боевиков-террористов и наемников и планах их расселения в районах Нагорного Карабаха, которые в настоящее время оккупированы Азербайджаном.

Долговременное и устойчивое урегулирование нагорно-карабахского конфликта должно быть достигнуто путем переговоров под эгидой сопредседательства Минской группы ОБСЕ, которая является единственным международным механизмом для урегулирования нагорно-карабахского конфликта. В этом контексте мы положительно приняли к сведению заявление глав делегаций стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ, сделанное сегодня, которое еще раз продемонстрировало единство и решимость стран-сопредседателей в достижении всеобъемлющего и устойчивого урегулирования на основе переговоров.

Мы также согласны с тем, что все иностранные наемники, введенные в зону нагорно-карабахского конфликта Турцией и Азербайджаном, должны быть полностью и быстро выведены из региона».