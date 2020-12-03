Вазген Манукян - единый кандидат на пост премьер-министра от оппозиционных партий

Бывший премьер-министр Вазген Манукян является единым кандидатом на пост премьер-министра от Совета спасения Отечества, в который входят 17 парламентских и внепарламентских партий. Как сообщает Арменпресс, об этом в беседе с журналистами заявил председатель партии “Родина” Артур Ванецян.

17 партий, число которых сегодня увеличилось, сформировали Совет спасения Отечества и приняли решение выдвинуть кандидатуру Вазгена Манукяна. “Вазген Манукян обладает опытом, он прошел большой путь”, - сказал Ванецян.

Вазген Манукян ранее занимал должности премьер-министра Республики Армения, министра обороны Республики Армения и председателя Общественного совета. С 11 ноября 17 парламентско-внепарламентских оппозиционных партий проводят различные акции с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна.