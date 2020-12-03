Премьер-министр Армении с председателем КС обсудил реформы в судебно-правовой сфере

Премьер-министр Никол Пашинян встретился с новоизбранным председателем Конституционного суда Арманом Диланяном. Об этом Арменпресс сообщили в отделе информации и общественных связей аппарата премьер-министра.

Премьер-министр поздравил г-на Диланяна с избранием на ответственный пост и пожелал ему успехов в соблюдении Конституции в нашей стране, в выполнении миссии Высокого суда и обеспечении нормальной деятельности.

Премьер-министр рассказал о реформах, намеченных правительством в судебной сфере, и отметил, что в рамках своих полномочий он в этот процесс включил и Конституционный суд.