Время в Ереване: 11:07:36,   3 Декабрь

Председатель ОБСЕ объявил о назначении Хельги Шмид генсеком ОБСЕ

Председатель ОБСЕ объявил о назначении Хельги Шмид генсеком ОБСЕ

Представитель ФРГ Хельга Шмид будет назначена генеральным секретарем ОБСЕ. Об этом сообщил в четверг действующий председатель ОБСЕ, премьер-министр, министр европейских и иностранных дел Албании Эди Рама, открывая 27-е заседание Совета министров иностранных дел ОБСЕ,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Я рад, что у нас все подготовлено для назначения новых руководителей. Генеральный секретарь - Хельга Шмид, директор БДИПЧ - Маттео Мекаччи, представитель по вопросам свободы СМИ - Тереза Рибейру, верховный комиссар по делам национальных меньшинств - Кайрат Абдрахманов", - сказал Рама.

"Я призываю всех вас помогать им в выполнении их мандатов в предстоящие три года", - добавил председатель.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации