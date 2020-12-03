Европейские индексы - 02-12-20

МОСКВА, 3 ДЕКАБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 2 декабря:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 0.52% и составил 13313.24 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.02% и составил 5583.01 пункта, британский FTSE вырос на 1.23% и составил 6463.39 пункта, а российский RTSI вырос на 1.86% и составил 1335.44 пункта.