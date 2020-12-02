Решение об освобождении Унана Погосяна с должности включено в повестку заседания правительства

Проект решения об освобождении Унана Погосяна с должности губернатора Сюникской области включен в повестку дня заседания правительства. Как сообщает Арменпресс, вопрос об освобождении Погосяна будет обсужден на заседании правительства 3 декабря.

Унан Погосян объявил о своей отставке 30 ноября.