Штаб Трампа подаст иск о махинациях на выборах в Неваде

Представители предвыборного штаба президента США Дональда Трампа намерены подать в среду иск по поводу итогов выборов в штате Невада. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом заявил один из адвокатов штаба Джесс Бинналл.

"Мы собираемся представить свидетельства настоящих махинаций с голосованием, тысяч и тысяч случаев подлога в одной только Неваде. Сегодня он (иск) будет подан в суд. Например, у нас есть факты, когда более 40 тысяч человек проголосовали дважды. Это настоящий подлог", - сказал он в эфире телеканала Fox Business.

Кроме того, по его словам, есть люди, которые отмечены как проголосовавшие по почте, даже не получили бюллетень и заявили, что не голосовали вообще.

Верховный суд Невады 24 ноября утвердил результаты выборов в штате, подтвердив победу демократа Джо Байдена. Он набрал 50,1% голосов, Трамп – 47,7%. Разрыв между ними составляет около 34 тысяч голосов.

Ранее Трамп обещал обнародовать "шокирующие" данные о голосовании в Неваде. Представители Трампа в Неваде обратились в прокуратуру штата с жалобой, где заявили, что там незаконно по почте проголосовали 3026 человек, которые ранее покинули штат. Генпрокурор Невады Аарон Форд назвал эту жалобу "мусором".

Трамп не признает победу демократа Джо Байдена на президентских выборах, на которую указывают предварительные данные, и оспаривает результаты в суде ряда штатов.