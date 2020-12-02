Азиатские индексы выросли - 02-12-20
ТОКИО, 2 ДЕКАБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 2 декабря на азиатских фондовых биржах:
Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.05% и составил 26800.98 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.32% и составил 1773.97 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.07% и составил 3449.38 пункта, а HANG SENG снизился на 0.13% и составил 26532.58 пункта.
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