Время в Ереване: 11:07:36,   2 Декабрь

Афганские власти и "Талибан" приступают к обсуждению повестки прямых переговоров

Афганские власти и "Талибан" приступают к обсуждению повестки прямых переговоров

Делегации афганского правительства и радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) завершили процедурные вопросы и приступают к обсуждению повестки переговоров непосредственно о восстановлении мира в Афганистане. Об этом сообщил в среду афганский телеканал 1 TV.

Как указал член делегации афганских властей Надер Надери, "завершен процесс обсуждения процедурных вопросов, стороны приступают к рассмотрению повестки [прямых] переговоров",сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации