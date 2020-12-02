Делегации афганского правительства и радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) завершили процедурные вопросы и приступают к обсуждению повестки переговоров непосредственно о восстановлении мира в Афганистане. Об этом сообщил в среду афганский телеканал 1 TV.

Как указал член делегации афганских властей Надер Надери, "завершен процесс обсуждения процедурных вопросов, стороны приступают к рассмотрению повестки [прямых] переговоров",сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.