В этом году в Гегаркуникской области было отремонтировано 98,6 км автодорог

По состоянию на 2 декабря 2020 года по заказу Министерства территориального управления и инфраструктуры Республики Армения и субвенциальным программам, реализуемым правительством, в Гегаркуникской области было отремонтировано 98,6 км автодорог межгосударственного, республиканского и местного значения. Как сообщили Арменпресс в управлении градостроительства Гегаркуникской администрации, в рамках субвенций отремонтировано 36,5 км внутриобщинных дорог, 62,1 км дорог сданы в эксплуатацию по заказу Министерства территориального управления. В дополнение к дорогам межгосударственного и республиканского значения на средства, предоставленные государством, в общинах Гандзак и Арцванист были отремонтированы и внутриобщинные дороги. Дорожно-строительные работы, предусмотренные программами субвенций, в основном уже завершены, за исключением двух программ, которые, скорее всего, будут реализованы в следующем году. В результате реализации программ субвенции, не завершенных с прошлого года, отремонтировано 3,5 км внутриобщинных дорог. В результате двух программ Всемирного банка были проведены земляные работы на дорогах Севан-Гомадзор-Цамакаберд и Цовак-Макенис-Лчаван-Ахпрадзор протяженностью около 20 километров. Работы по асфальтированию на указанных направлениях начнутся в 2021 году”, - сообщили Арменпресс в управлении градостроительства администрации Гегаркуникской области.

Хосров Хлгатян