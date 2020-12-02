Судмедэкспертиза Минздрава Армении провела экспертизу тел 2 718 погибших военнослужащих
15:41, 2 Декабрь, 2020
Судебно-медицинская служба Министерства здравоохранения Армении провела экспертизу тела 2 718 военнослужащих, погибших в дни войны, развязанной Азербайджаном против Арцаха.
Об этом в беседе с Арменпресс сообщила пресс-секретарь Министерства здравоохранения Армении Алина Никогосян.
Армия обороны Республики Арцах до сих пор опубликовала имена 1 746 военнослужащих, погибших в боях за оборону Родины.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен