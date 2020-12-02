Время в Ереване: 11:07:36,   2 Декабрь

Судмедэкспертиза Минздрава Армении провела экспертизу тел 2 718 погибших военнослужащих

Судмедэкспертиза Минздрава Армении провела экспертизу тел 2 718 погибших военнослужащих

Судебно-медицинская служба Министерства здравоохранения Армении провела экспертизу тела 2 718 военнослужащих, погибших в дни войны, развязанной Азербайджаном против Арцаха.

Об этом в беседе с Арменпресс сообщила пресс-секретарь Министерства здравоохранения Армении Алина Никогосян.

Армия обороны Республики Арцах до сих пор опубликовала имена 1 746 военнослужащих, погибших в боях за оборону Родины.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации