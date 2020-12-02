Байден подтвердил готовность вернуть США в ядерную сделку с Ираном

Избранный, по оценкам ведущих американских СМИ, президентом США демократ Джозеф Байден подтвердил готовность будущей администрации работать над возвращением Соединенных Штатов в состав участников Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Как передает Арменпресс, об этом, соответствующее заявление политик сделал в интервью, опубликованном в среду на сайте газеты The New York Times.

Журналист издания поинтересовался у демократа, придерживается ли он своей позиции, что США должны вернуться к участию в ядерной сделке с Ираном, о чем сам политик заявлял ранее. "Это будет нелегко, но да", - ответил Байден. По его словам, будущая администрация намерена в сотрудничестве "с союзниками и партнерами участвовать в переговорах и разрабатывать дополнительные соглашения, которые укрепили бы и продлили действие ограничений в отношении иранской ядерной программы, а также касались бы ракетной программы" Тегерана.

Политик при этом подчеркнул, что считает функционирующее соглашение, которое контролировало бы ядерные разработки Тегерана, "лучшим инструментом обеспечения стабильности в регионе". В противном случае, считает Байден, следует опасаться ситуации, при которой к разработке ядерного оружия будут стремиться Саудовская Аравия, Турция, Египет и другие страны региона.

"Наращивание ядерного потенциала в данной части мира - это последнее, чего мы хотим", - подчеркнул политик. Ранее Байден неоднократно заявлял о том, что в случае победы на президентских выборах в США планирует вернуть Соединенные Штаты к участию в СВПД.