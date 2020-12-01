Требующие отставки Пашиняна граждане намерены продолжить акции протеста

Граждане, требующие отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, намерены продолжить акции протеста. Как сообщает Арменпресс, об этом заявила представитель молодежного крыла АРФД Кристине Варданян в беседе с журналистами по окончании очередной акции протеста у здания правительства.

«Борьба будет продолжаться каждый день. Мы будем использовать все законные методы, чтобы добиться отставки Пашиняна», - сказал Варданян.

С 11 ноября 16 парламентских и внепарламентских оппозиционных партий проводят митинги и различные акции протеста с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна.