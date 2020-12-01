Президент Арцаха принял министра обороны Армении

Президент Республики Арцах Араик Арутюнян 1 декабря принял новоназначенного министра обороны Республики Армения Вагаршака Арутюняна.

Как сообщили Арменпресс в главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах, Араик Аруюнян отметил, что после тяжелого испытания ожидается во много раз больше работы в сфере обороны, и выразил уверенность, что богатый военный опыт и знания Вагаршака Арутюняна внесут большой вклад в эффективную организацию этого процесса.

По словам президента Арутюняна, на повестке дня стоит вопрос о судьбе военнослужащих, пропавших без вести и оказавшихся в плену после развязанной Азербайджаном 27 сентября войны и на это направлены все усилия.

Вагаршак Арутюнян подчеркнул важность поднятых президентом вопросов, отметив, что с высшим командованием Армии обороны и заинтересованными структурами проводятся все необходимые мероприятия.

На встрече присутствовал командующий Армией обороны Республики Арцах Микаел Арзуманян.