В Ереване с 20 по 26 ноября родились 494 ребенка
В Ереване в период с 20 по 26 ноября родились 494 ребенка - 262 мальчика и 232 девочки. Как передает Арменпресс, об этом сообщила мэрия Еревана.
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